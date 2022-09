Boycott du Mondial au Qatar : la culpabilisation rend sourd

Désormais que le spectre du boycott s'évanouit dans les limbes médiatiques - tout le monde ira jouer et se goinfrer de partenariats -, un autre faux débat commence à s'immiscer sur les plateaux télé : faut-il regarder cette Coupe du monde 2022 ? Il s'agit en fait surtout d'une diversion qui, à l'image des jets privés, évite de poser les véritables questions et de révéler les vraies responsabilités...

Lafait désormais partie du déroulé de toute émission, dès qu'un acteur ou une personnalité se retrouve devant une caméra ou un micro :Il ne s'agit pas d'être dupe du procédé. Cet angle d'attaque s'avère assez étonnant, car on se demande bien qui prétend interdire au téléspectateur moyen d'allumer sa télé pour le match des Bleus. Il se trouve finalement bien plus d'" experts " pro-Qatar pour s'indigner de ce diktat que de parangons de vertu pour prétendre l'imposer. Roschdy Zem, en promo danssur France 5, n'y a pas coupé. Il a avoué sa faute... oui, il sera devant les rencontres. Il a également développé son point de vue pour se justifier :"Ne regardez pas la Coupe du monde."[...][...]

"Pourquoi aujourd'hui prendre en otage le spectateur ? En choisissant le Qatar, on savait que ce serait une aberration écologique, le sort réservé à la main-d'œuvre, on avait tous les éléments : on savait à qui on donnait la Coupe du monde !"Roschdy Zem dans #CàVous pic.twitter.com/dA3p0xi0uo

L'occulte et les personnalités

— C à vous (@cavousf5) September 20, 2022Effectivement, la " faute " retombe d'abord sur notre gouvernement (rappelons le rôle de Nicolas Sarkozy, alors président de la République, en faveur de la candidature… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com