Boycott du Mondial au Qatar 2022 : entre divisions et diversions

En annonçant son intention de ne pas couvrir la Coupe du monde au Qatar, Le Quotidien de la Réunion a relancé le débat sur la façon de se positionner concrètement sur ce sujet. Et puisque le terme de boycott est abondamment utilisé pour qualifier des attitudes fort diverses, donc suscitant tous les amalgames, autant préciser un peu le sens et la portée du terme dans le contexte particulier du football.

Une affaire d'États

Le cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani est finalement sorti du bois. Il ne s'inquiète pas véritablement pour son Mondial, car il sait pertinemment que tout le monde s'alignera sur la pelouse et dans les tribunes officielles. Mais l'un des enjeux pour l'Émirat se pose surtout en matière d'image, principalement en Occident, notamment afin d'attirer désormais, autant que Dubaï, le touriste ou l'influenceur. Or le trouble qui a gagné les opinions publiques, du moins sur le Vieux Continent, ou qui questionne la position des médias comme dernièrement, menace un si beau plan de communication. Dans les colonnes du, un titre qui pourtant ne manque jamais l'occasion de faire sa Une sur le péril de l'islam et de l'islamisme, il a pu expliquer qu'. Un argument massue pour déconsidérer ceux qui se montreraient trop critiques et qu'on risque souvent d'entendre dans les deux prochains mois.Le boycott n'a pourtant jamais été une perspective crédible et ressemble presque parfois à une diversion pour éviter d'aborder frontalement les problèmes de fond sur les plateaux télé. Tout d'abord parce qu'il s'agit, pour ce qui concerne les grands événements sportifs internationaux qui sont un des espaces d'expression de la diplomatie, d'une affaire d'État et des États. Les deux exemples historiques les plus connus et éclairants demeurent ceux des JO de Moscou en 1980 puis du boomerang soviétique en 1984 à Los Angeles (sans oublier en 1976 celui de certains pays africains à Montréal en 1976). Or, pour le moment, personne ne va manquer à l'appel parmi les pays qualifiés. Ainsi en France, la seule évocation du boycott se heurte au plafond de verre des "intérêts supérieurs" de notre balance commerciale. Noël Le Graët, président de la FFF, ne s'en est même pas caché, par exemple auprès de l'AFP en expliquant que