Boycott des sponsors par Kylian Mbappé : quelles conséquences pour la FFF ?

Ça n'est en rien une "rébellion", et ce boycott n'a pas d'autre objectif que "de faire bouger les lignes". Voilà en gros comment les proches ont communiqué au sujet de la décision de Kylian Mbappé de ne pas honorer les sponsors de l'équipe de France. Seulement, en agissant ainsi, l'attaquant parisien prend le risque de bouleverser une FFF déjà fragilisée par une accumulation de déboires.

Le droit est pourtant très précis

Voilà comment Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, voit les choses. Pour lui, que Mbappé ne se présente pas à une séance photo avec l'un des sponsors de l'équipe de France, prenne le risque de se mettre en porte-à-faux vis-à-vis d'un partenaire et puisse aller jusqu'à remettre en cause un contrat n'est en rien dommageable. On est en droit d'en douter. Les recettes partenaires, c'est 90 millions d'euros par an, soit 37,5% des 240 millions de recettes annuelles de la FFF. En refusant de se présenter, et en remettant donc en cause le principe de la convention signée en 2017 avec l'équipe de France, qui régit l'exploitation des droits à l'image des joueurs, Mbappé bouleverse un principe de base qui assurait tout à la fois la rémunération des internationaux – 25 000 euros minimum par match – et la redistribution vers le foot amateur et le foot féminin.Mais l'attaquant parisien en a le droit vu la stature qu'il a acquise depuis quelques années. C'est un peu le paradoxe de l'individualisation du football, de la mise en avant des individus dans un sport collectif. À présent, la star peut passer au-dessus des lois et des règlements, s'arroger le droit de faire différemment et de prétendre à la distinction. En football, en tout cas pour ce qui concerne la gestion de l'image intraclub, les droits ont été légiférés en 1973, après la charte du football signée en présence de l'UNFP, le syndicat des joueurs.Cette charte précise trois types de droits à l'image. Premièrement, le droit à l'image individuel, qui concerne le joueur seul, qui a la liberté de négocier, auprès de partenaires et de marques, des contrats sans entrer en collusion avec les sponsors de son club, sauf exception faite contractuellement. Il y a ensuite le droit à l'image individuelle associé à la structure sportive, qui permet aux clubs ou aux fédérations