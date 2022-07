Boxe en VR et tapis de yoga connecté: quand la tech joue les coachs sportifs

Depuis le confinement, les applications et objets high-tech liés au sport gagnent en popularité. crédit photo : Getty Images

Depuis le confinement, les applications et objets high-tech liés au sport gagnent en popularité. Les start-up se saisissent de cet engouement pour proposer des outils de plus en plus immersifs. Du tapis de yoga connecté au casque de réalité virtuelle pour boxer, découvrez les innovations pour faire du sport depuis chez vous.

Des coachs en ligne

C’est l’une des transformations notables apportées par la pandémie. Le recours aux objets high-tech et autres outils virtuels pour faire du sport. Pour preuve, le lancement fin 2021 du service Fitness+ d’Apple. Les 3,5 millions de Français équipés d’Apple Watch profitent d’exercices de gainage, Pilates et autres techniques de HIIT. La marque à la pomme n’est d’ailleurs pas la seule à profiter de cet engouement. L’application FizzUp, qui propose d’être mis en relation avec un coach en ligne, comptabilise déjà 7 millions de téléchargements en France, avec des avis très positifs sur l’Apple Store ou le Google Store. Les abonnés ont ainsi accès à près de 1.500 exercices pour chaque partie du corps, répartie en 250 programmes avec des plannings d‘entraînement dédiés à la fonte des graisses.

Un tapis de yoga connecté

Mais les outils mis à la disposition des consommateurs sont aujourd’hui plus sophistiqués. Né en pleine pandémie, le YogiFi poursuit la conquête des cœurs des amateurs de yoga . Ce tapis connecté est doté d‘une intelligence artificielle. Cette dernière recommande automatiquement des programmes adaptés aux bien-être de son propriétaire, corrige ses postures en temps réel grâce à l’utilisation d’une caméra intégrée et peut servir de diffuseur de musique et d’huiles essentielles. C’est l’idéal pour recréer chez soi les conditions d’un vrai cours de yoga. Des capteurs de pression placés sur le tapis répondent au toucher. De quoi profiter d’une expérience 100% immersive.

Un rapport détaillé de la séance est fourni à l’usager sur une application à télécharger depuis un store pour améliorer son endurance, sa flexibilité, son équilibre ou encore sa force. Fourni avec une batterie rechargeable de 4 à 5 heures, le YogiFi est assez léger pour être transporté. Le prix de vente moyen est estimé à 199 euros et 9,99 euros par mois pour souscrire à un abonnement et profiter de toutes les options offertes par cet outil unique en son genre.

La boxe immersive

L’enjeu des entreprises qui misent sur le sport virtuel est aujourd’hui la question de l’immersion. Du rameur immersif Hydrow au punching-ball en réalité virtuelle Liteboxer VR, l’objectif est toujours le même: donner l’impression de pratiquer un sport et améliorer ses performances sans bouger de chez soi.

Liteboxer franchit un pas supplémentaire dans l’immersion puisqu’il s’utilise avec un casque de réalité virtuelle Meta Quest ou Meta Quest 2, dont le prix est de 350 euros . Le jeu est accessible par abonnement pour 17,40 euros par mois. L’usager peut alors frapper des cibles au rythme de la musique. Dans la même catégorie, on trouve également FitXR ou Supernatural, basés sur un principe similaire. Beat Saber, lui, invite les joueurs à frapper un flux de notes venant vers eux en rythme.

E-sport: la Karmine Corp débarque à Bercy Le 21 juin 2022, la Karmine Corp a électrisé l’Accor Arena de Paris en réunissant 12.000 fans lors de deux matchs de compétition contre l’équipe française Vitality et Misfits sur League Of Legends et Valorant, deux jeux vidéo. Cela montre que l’e-sport est désormais à prendre très au sérieux. Les places se sont vendues en seulement quelques heures à peine dix jours avant l’annonce de l’événement sur les réseaux sociaux. Près de 200.000 personnes se sont également réunies sur Twitch en direct de la chaîne de Kamet0, l’un des fondateurs de la Karmine Corp, pour suivre l’événement. Une démonstration de force réussie pour l’organisation qui réunit plusieurs joueurs professionnels d’e-sport.

