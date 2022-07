information fournie par So Foot • 20/07/2022 à 21:40

Bousculée, l'Angleterre retourne l'Espagne

Angleterre 2-1 Espagne

La canicule a déjà dû faire son retour outre-manche tant les Anglaises ont eu chaud.Présentées comme les grandes favorites pour aller chercher le titre à Wembley, less'en sortent en prolongation face à des Espagnols plus accrocheuses qu'attendues (2-1). Dès les premières minutes, les Britanniques peinent à mettre leur jeu en place et se heurtent à unebien en place tactiquement. Peu à peu, les joueuses de Wiegman, de retour sur le banc après un passage par la case Covid, commencent à se reprocher des buts de Paños jusqu'à ce que White ne finisse par scorer. Finalement signée hors-jeu par la VAR (36), la buteuse anglaise voit son équipe boucler ces 45 premières minutes sans avoir inscrit le moindre but, ni cadré une seule frappe, ce qui ne lui était encore jamais arrivé dans ce tournoi.Après avoir déjà perdu une grosse dizaine de degrés dans la nuit, le Falmer Stadium voit ensuite le mercure friser le négatif. Trouvée sur le côté gauche, Athenea glisse un petit pont glisse à Daly avant de trouver Esther pour l'ouverture du score espagnole. Intenable, l'ailier madrilène manque de tromper Earps sur un centre-tir (65) avant de continuer à martyriser Daly d'un nouveau petit pont (73). Faute d'avoir pu se mettre à l'abri, lafinit par craquer face à Toone. A la retombée d'un centre de Hemp, Russo remise pour la Mancunienne qui offre 30 minutes de bonheur supplémentaires au public. Une foule qui retrouve sa voix avant de s'enflammer totalement lorsque Stanway, déjà auteur d'un joli numéro sur l'égalisation, catapulte le cuir au fond des filets ibériques d'une délicieuse frappe des 20 mètres