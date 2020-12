Bourges Foot, le projet qui a même conquis Sadio Mané

Du haut de ses 66 000 habitants, la ville de Bourges place deux clubs en National 2. Une anomalie notamment due au Bourges Foot, ex-club de quartier qui n'en finit plus de gravir les échelons grâce à sa connexion avec le Sénégal. Au point d'attirer l'attention d'un certain Sadio Mané.



"C'est un club créé en 1983 sous le nom des Algériens de Bourges, qui a gravi les échelons et s'est retrouvé bizarrement au même niveau que le club phare (Bourges 18)."Laurent Di Bernardo

Une ligne Dakar-Bourges

Jusqu'ici, l'histoire du football à Bourges se résumait à 11 saisons en deuxième division pour le FC Bourges, disparu en 2004. Rien de bien folichon dans l'ombre du géant local : la Berrichonne de Châteauroux. Mais depuis quelques années, Bourges se réveille. En janvier 2019, le stade Jacques-Rimbault affichait ainsi guichets fermés pour le 32de finale de Coupe de France entre l'Olympique lyonnais et le nouveau boss local : le Bourges Foot (N2). Un ancien club de quartier devenu la tête d'affiche du ballon rond berruyer, avant que le Bourges 18 ne le rejoigne cette saison en N2. Et tout ça grâce à un homme amoureux de son pays : le Sénégalais Cheikh Sylla.Installé à Bourges en 2007, six ans après son arrivée en France pour les études, Cheikh Sylla devient dirigeant du Bourges Foot en 2013, après des années de sponsoring via les Mc Donald qu'il dirige. En 2017, il en prend la direction :À l'époque, le club des quartiers nord de la ville vient d'accéder au N3. Trois ans plus tard, le Bourges Foot dispute sa deuxième saison consécutive en National 2. L'entraîneur, Laurent Di Bernardo, résume :Tout cela grâce au nouveau président et, entre autres, à ses liens avec son pays natal.En quelques années, Cheikh Sylla a tissé un réseau de recrutement qui a permis à son club de grandir à moindre coût. En 2016, Ibou Faye en est la première pierre. Celui qui est depuis Lire la suite de l'article sur SoFoot.com