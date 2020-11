Boulaye Dia, l'homme qui électrise la France

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 8 pions en autant de matchs, Boulaye Dia est la révélation du début de saison du Stade de Reims. À 24 ans, le néo-international sénégalais continue son ascension folle, à tel point qu'il serait aujourd'hui courtisé par Manchester United. Avant d'exploser à Reims, l'ancien électricien n'a pas connu que les paillettes. La vie de Boulaye Dia a ainsi un temps été faite d'usine et de foot amateur, une routine qui l'a conduit à envisager de tout plaquer.

Tournoi de quartiers et panne en Renault 21

Été 2018. Boulaye Dia est de retour à la maison. Depuis sa signature au Stade de Reims quelques jours plus tôt, c'est la première fois qu'il remet les pieds à Oyonnax. Il est encore trop tôt pour que celui qui n'est alors qu'un joueur de la réserve rémoise oublie d'où il vient. La preuve : il rend visite à ses ex-copains de travail de GMC, usine de fabrication et négoce de matières plastiques, qu'il a quittée un an plus tôt., raconte Guy Herbain, qui a également été son entraîneur au Plastics Vallée FC (le club d'Oyonnax). Alerté par son épouse que quelqu'un veut le voir, Guy monte dans son bureau :"Boss, j'ai fait le con.""Tu avais raison, j'aurais dû partir d'ici plus tôt."Il faut dire que Boulaye Dia a pris son temps avant de quitter sa vallée industrielle d'Oyonnax. Quatrième d'une fratrie d'origine sénégalaise, il n'était pas non plus pressé de démarrer le foot., rappelle l'aîné, Harouna. Jusqu'à ce qu'un tournoi de quartier à 5 change la donne., rejoue Harouna. Un dirigeant du Plastics Vallée FC, club phare de la ville, monte négocier avec les parents dès le coup de sifflet final. Les ados Harouna et Abou signent leur première licence, le jeune Boulaye les suivra quelque temps plus tard.