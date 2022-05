Boubacar Kamara, Aston Villa et des cœurs brisés

La fin de l'histoire. Après dix-sept saisons à l'Olympique de Marseille, dont six en professionnel, Boubacar Kamara quitte le nid. À 22 ans, le Minot a des envies d'ailleurs et s'envole pour la Premier League et Aston Villa. Un choix difficile à encaisser, mais qui ne doit pas salir l'héritage de Kamara, qui manquera terriblement à l'OM. Et à Sampaoli.

Bouba n'est pas allé au clash

Dix-sept ans dans une vie, ce n'est pas rien. Encore moins quand on n'en a que 22. C'est pourtant la page que s'apprête à tourner Boubacar Kamara, celle de son histoire à l'Olympique de Marseille. En attendant de peut-être la rouvrir un jour, l'enfant du 9arrondissement de la cité phocéenne va changer d'air cet été. Un grand saut dans le vide, pour lui qui n'a connu qu'un seul maillot : le ciel et blanc de l'OM, qu'il portait depuis ses 5 ans. Un club dont ses parents étaient dingues, eux qui emmenaient le petit Bouba en virage Nord, chez les Yankees. Mais cette histoire d'amour, presque trop parfaite pour Marseille, vient de prendre fin. Après avoir décliné les offres de prolongation, Boubacar Kamara a succombé au charme d'un dandy anglais, Steven Gerrard. Libre, le taulier du milieu marseillais rejoint donc Aston Villa . Un choix qui a du mal à passer du côté du Vieux-Port.Face à Strasbourg samedi soir, Kamara a ainsi connu sa dernière soirée d'ivresse au Vélodrome, en tant que joueur de l'OM. Après avoir ramené son club de toujours en Ligue des champions, le milieu a passé de longues minutes sur la pelouse, entouré de ses proches, multipliant les photos. Mais sans vraiment aller s'adresser aux virages, eux qui auraient aimé pouvoir saluer proprement leur minot, devenu emblème du club et source de fierté. Premier couac dans cette rupture plus dure que prévue., explique le lendemain Kamara dans. À ce moment-là, tout le monde à Marseille comprend le joueur. S'il n'a pas prolongé, c'est parce que Kamara et ses proches n'ont que peu goûté l'attitude du club, déterminé à le vendre l'été dernier à l'approche de sa dernière année de contrat (une attitude également compréhensible, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com