So Foot • 09/12/2020 à 06:00

Bouba Kamara, le paysagiste de l'OM

Joueur de champ le plus utilisé par André Villas-Boas cette saison, Boubacar Kamara est l'un des seuls éléments marseillais au niveau en Ligue des champions. Ce match face à Manchester City peut définitivement tamponner son laissez-passer vers l'autre monde et confirmer son statut de paysagiste de l'OM.

Manchester CityOlympique de Marseille 09/12/2020 Ligue des champions Diffusion sur

Boubacar Kamara n'a probablement jamais eu de bêche entre les doigts, ni tenu le moindre sarcloir. Le milieu de terrain de l'OM a pourtant l'image d'un paysagiste, d'un mec qui adore débroussailler et sait choisir par automatisme, comme l'explique très bien cette semaine le maître Louis Benech dans. C'est d'ailleurs ce qu'a toujours adoré chez lui son entraîneur, André Villas-Boas, qui estimait en décembre 2019 que son joueur pouvait deveniravant de le stabiliser progressivement au poste de sentinelle. Vendredi, à Nîmes, c'est évidemment dans ce rôle que l'on a retrouvé Kamara et que le gamin de la Soude a joué avec ses outils, livrant au passage son match le plus complet de la saison après avoir déjà brillé comme un astre