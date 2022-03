Bouanga, Khazri, Boudebouz et le Forez enchanté

En bien meilleure forme depuis plusieurs semaines, l'AS Saint-Étienne est portée par son trio magique Bouanga-Khazri-Boudebouz, bien déterminé à porter le club vers le maintien. Face à Troyes, le peuple vert espère que l'enchantement sera encore de la partie pour terrasser un concurrent direct. Et c'est toute la Ligue 1 qui profite du talent de trois hommes retrouvés.

AS Saint-Étienne ESTAC 18/03/2022 à 21h Ligue 1 Diffusion sur

Pascal Dupraz, atout confiance

Messi, Neymar et Kylian Mbappé ? Dimitri Payet, Arek Milik et Cengiz Ünder ? Delort, Gouiri et Dolberg ? Ou même Martin Terrier, Gaëtan Laborde et Benjamin Bourigeaud ? Non, l'un des plus beaux trios de Ligue 1 de ces dernières semaines n'officie pas dans un club à la lutte pour le podium, mais bien pour sauver ses miches en Ligue 1. C'est dans le Forez qu'il faut se rendre pour voir à l'œuvre les trois artistes, à l'origine de la belle forme des Verts lors des dernières semaines. À la finition : un Denis Bouanga retrouvé, buteur décisif contre Metz, le 6 mars dernier. Le Gabonais relaie parfaitement Wahbi Khazri, touché récemment à la cheville, mais qui n'en reste pas moins le meilleurdes siens . À la baguette, derrière les deux flèches : Ryad Boudebouz en chef d'orchestre , plus haut sur le terrain depuis fin décembre.Une date charnière qui correspond à l'installation sur le banc de Pascal Dupraz, homme… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com