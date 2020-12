Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Bottas en pole position, Leclerc en deuxième ligne Reuters • 05/12/2020 à 19:17







Bottas en pole position, Leclerc en deuxième ligne par Léo De Garrigues (iDalgo) En l'absence de Lewis Hamilton, testé positif à la Covid-19, Valtteri Bottas a signé la pole position lors des qualifications du Grand Prix de Sakhir. Le Finlandais a réussi le meilleur temps en 0:53.377. Il devance George Russell, le remplaçant de Hamilton ce week-end. En deuxième ligne, Max Verstappen a réalisé le troisième temps, juste devant Charles Leclerc qui s'élancera en quatrième position. Côté français, Pierre Gasly partira à la 9e place tandis qu'Esteban Ocon n'a pas participé à la Q3 et s'élancera en 11e position. Le départ du Grand Prix sera donné à 18h10 ce dimanche.