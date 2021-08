Bordeaux : Vladimir Petkovic a dit bonjour

Ce mercredi en fin de journée, Vladimir Petkovic dirigeait son premier entraînement bordelais ouvert à la presse. L'occasion pour les journalistes de découvrir le staff du technicien suisse, et pour le club d'introniser les deux premières recrues de l'ère Gérard Lopez, avant la réception du Clermont-Foot dimanche.

Mensah et Mangas sûrs

Ce ne sont pas moins d'une dizaine de journalistes, qui se sont bousculés autour du terrain d'entraînement de la plaine du Haillan pour assister à la première séance ouverte à la presse de Vladimir Petkovic. L'occasion pour eux de découvrir le staff au complet de l'ancien sélectionneur de la Nati, ainsi que les latéraux gauche Gideon Mensah et Ricardo Mangas, tout fraîchement débarqués en Gironde. En plus de Jaroslav Plasil (entraîneur adjoint) et Vitor Pereira (en charge des gardiens), déjà présents au club la saison passée, l'Italien Antonio Maricone est venu seconder le Suisse. Les deux hommes, qui se sont connus à la Lazio, ne se lâchent plus depuis. Le Portugais André Monteiro, qui exerçait à Mouscron la saison passée, arrive en tant qu'analyste de la performance. Son compatriote, Antonio Calado, sera en charge de la préparation physique. L'homme connaît déjà la Ligue 1, pour avoir exercé sous les ordres de Miguel Cardoso à Nantes. Une fois les présentations faites, tout ce petit monde s'est dispersé sur le terrain d'entraînement et sous une pluie fine pour y travailler les transitions rapides par groupes. Les différents exercices sont dirigés par Maricone et Plasil, qui n'ont qu'un mot à la bouche : "", qu'ils hurlent à chaque fois qu'un joueur est sollicité, tandis que Petkovic se déplace d'un groupe à l'autre pour échanger avec ses adjoints sous les yeux émerveillés des jeunes pensionnaires de Cap Girondins. Puis vient le temps de la mise en place tactique, et le renvoi des journalistes dans les salons du Haillan, en attendant la conférence de presse de présentation des deux recrues.C'est tour à tour que les deux défenseurs se présentent face à la presse, pour des raisons de traduction - le Ghanéen Gideon Mensah ne s'exprimant qu'en anglais, et le Portugais Ricardo Mangas qu'en lusitanien - mais se verront posées sensiblement les mêmes questions. Les deux joueurs de 23 ans sont prêtés sans options d'achat obligatoires, respectivement par le Red Bull Salzbourg et Boavista. S'ils sont tous les deux arrières gauche, Mensah se présente comme plus à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com