Bordeaux : un club ne meurt jamais

Mardi, la commission d'appel de la FFF a confirmé la relégation en National des Girondins de Bordeaux. Après de trop nombreux déboires économiques et sportifs, ce couperet risque de signer la fin du club au scapulaire, avec un probable dépôt de bilan et une rétrogradation au dernier échelon sportif. Oui, sauf qu'un grand club ne meurt jamais.

Rares sont les faillites définitives

C'en était trop. Avec une dette cumulée de plus de 40 millions d'euros, une absence de garanties fortes apportées par les actionnaires et les créanciers, une incapacité à tenir sportivement, Bordeaux a failli. Le club devra jouer, après la décision de la commission d'appel de la FFF, la troisième division. Selon certains, cette décision, si le CNOSF la confirme, risque de conduire les dirigeants bordelais à déposer le bilan. Ils seraient incapables de solvabiliser les traites et de tenir leurs engagements financiers. On se dirigerait malheureusement vers la disparition d'un club historique, fondé en 1920 et auréolé de six titres de champion de France.Néanmoins, pour rassurer les nombreux fans et supporters des Girondins, un club ne meurt jamais. C'est en tout cas la théorie des économistes Luc Arrondel et Richard Duhautois qui, dans un article paru en 2021 dans la revue universitaire, estiment queSelon eux, l'économie du football ne doit pas être considérée comme un secteur lambda, à comparer à n'importe quelle autre branche, et ne peut être analysée avec les mêmes codes de l'entreprise. Bien que l'histoire du football ait enregistré de nombreuses faillites depuis l'ère du professionnalisme, rares sont les disparitions totales et absolues.En France, la DNCG a comptabilisé 45 faillites entre 1979 et 2019. Deux seulement ont perdu leur statut professionnel en faisant partie de l'élite, Brest en 1991 et Bastia en 2019. Tous les autres étaient soit en Ligue 2, soit en National. Et aucun n'a définitivement disparu. Mieux encore, la majorité a retrouvé un niveau équivalent au moment de sa faillite, voire a atteint un échelon supérieur. Évoquons même le cas de Reims et de Strasbourg actuellement en Ligue 1. Ces clubs ont déposé le bilan respectivement en 1991 et en 2011. Les Rémois ont été rétrogradés en Régional, et les Strasbourgeois en National