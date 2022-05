Bordeaux : tragédie d'une trajectoire

91 buts encaissés, 31 points ramassés, une différence de buts de -39, 100 cartons jaunes récoltés et une évidente dernière place en Ligue 1. La saison 2021-2022 des Girondins de Bordeaux fut catastrophique à un niveau historique. À tel point que nous avons décidé d'en rire, en revenant sur les événements marquants d'un exercice qui restera dans les annales. Avec aux commentaires le stand-upper Nordine Ganso et le rappeur/acteur Sam's, tous deux bordelais et dingues des Girondins qu'ils connaissent par cœur.

Juin-Juillet : "Au moins, on va en Ligue 2 avec un beau logo "

Le tribunal de commerce de Bordeaux valide la reprise du club par Gérard Lopez, qui devient président-propriétaire des Girondins. D'emblée, l'Hispano-Luxembourgeois précise dans les colonnes duque. El Salvador ne manque pas d'ambition et déclare vouloird'ici trois ans. En parallèle, il négocie avec lui-même les arrivées de Ricardo Mangas et Alberth Elis, en provenance de Boavista, dont il est également propriétaire, tout en affirmant tabler sur. Vladimir Petković est nommé entraîneur. La vidéo de présentation du club le met en scène comme l'homme qui a sorti les Bleus du dernier Euro.L'ancien sélectionneur de la Nati n'a plus entraîné un club depuis 2014, mais pas de panique :, explique-t-il à. L'Helvète se voit proposer un contrat en or à 280 000 euros net par mois sur trois saisons. Question marketing, Lopez maîtrise l'art de laLe logoremplace donc l'immondice instaurée par GACP partout, sauf sur les maillots pour une histoire de délais.