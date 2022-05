Bordeaux se dirige droit vers la Ligue 2, Metz dépasse Saint-Étienne

Bordeaux n'est pas encore officiellement en Ligue 2. Mais c'est tout comme. Incapables de forcer la décision contre Lorient, samedi soir (0-0), les Girondins (20es) accusent trois points de retard et une différence de buts nettement défavorable par rapport au 18e, Metz. Les Grenats, sortis victorieux de leur rencontre face à Angers (1-0), sont les grands gagnants de la soirée dans le bas de tableau puisqu'ils ravissent la place de barragiste à Saint-Étienne, surpris par Reims (1-2). La dernière journée s'annonce irrespirable !

Bordeaux 0-0 Lorient

Le calvaire de Bordeaux est sur le point de prendre fin et, comme l'on pouvait le craindre, c'est bien la Ligue 2 qui attend de pied ferme le club au scapulaire, tenu en échec par Lorient lors de son match de la dernière chance (0-0). On espérait une révolte girondine, mais celle-ci n'a jamais été perceptible. Après une entame de match insipide, le premier temps fort est venu des tribunes quand, peu avant la demi-heure de jeu, les Ultramarines ont balancé des rouleaux de papier toilette sur la pelouse, pour accompagner par le geste une banderole au message déjà sans équivoque : "". Pas de quoi réveiller les locaux, incapables de sortir de leur léthargie. À l'exception de Sékou Mara, le seul à s'être procuré des semblants d'occasions (41, 45+6). Le seul, aussi, à avoir suscité quelques frissons dans les travées du Matmut Atlantique.L'ambiance est restée très tendue tout au long du second acte et le FCGB, qui a certes appuyé sur l'accélérateur, n'a pu trouver la faille devant Mathieu Dreyer. Les Merlus, pour leur part, ont défendu ce point du nul avec acharnement et auraient pu repartir avec les trois points si Gaëtan Poussin ne s'était pas employé sur une frappe lointaine de Dango Ouattara (59). Pour ne rien arranger, Gideon Mensah a été expulsé pour excès d'engagement (86), les esprits se sont tendus alors que les ultras craquaient des fumigènes et les Bordelais, désespérément muets, ont fini sous les huées. Avec trois points de retard sur Metz et une différence de buts de -41 (contre -29 pour Metz), il faudra un miracle pour accrocher le barrage sur la dernière journée.