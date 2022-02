Bordeaux-Petkovic : autopsie d'un fiasco

Sans surprise, Vladimir Petkovic n'est plus l'entraîneur des Girondins de Bordeaux après la nouvelle claque reçue dimanche à Reims (5-0). Incapable d'insuffler un état d'esprit conquérant à un effectif amorphe, le Suisse a failli dans les grandes largeurs, laissant les Girondins en position de relégable. Mais pas sûr qu'il soit l'unique responsable.

Admar Lopes omniprésent

Ce lundi, Vladimir Petkovic et Antonio Manicone, son adjoint, ont été mis à pied par les Girondins de Bordeaux. Comme cela avait déjà été le cas pour Laurent Koscielny en janvier, la nouvelle est tombée par voie de presse, sans aucune communication officielle de la part du club. Un détail administratif dont les supporters girondins se fichent bien, tant ils souhaitaient le départ de l'entraîneur suisse. Il aura fallu une nouvelle claque, reçue cette fois à Reims (5-0), pour que le board girondin se décide enfin à se séparer de l'ancien sélectionneur de la. Au rayon des reproches fait à, rien de très original : il suffit de se pencher sur le classement. Après 23 journées, les Girondins sont 19avec seulement 4 victoires, ont encaissé 58 buts et signé aucun. En 2022, l'équipe a pris la bagatelle de 18 buts en 5 rencontres, perdu son invincibilité à domicile face à l'OM, et a été la victime passive d'actes de barbarie subis à Rennes (6-0) et donc à Reims dimanche dernier. Un cauchemar qui a poussé les Ultramarines à réclamer officiellement la tête de Petkovic pour la première fois, au retour de leur voyage en Champagne. ", confie simplement Florian Brunet, porte-parole du groupe de supporters.(mise à pied de Koscielny). " Recruté entre autres grâce à sa réputation de fin psychologue, le moins que l'on puisse dire est que Vladimir Petkovic n'a jamais réussi à inculquer l'esprit de la gagne à ses joueurs. Pire, l'équipe n'a jamais paru autant à la dérive, amorphe, se laissant saccager sans réactions par ses adversaires.Au-delà de ce fameux "", la qualité de l'effectif est en cause. Et notamment le recrutement effectué cet été. Et là, le technicien suisse n'y est pour rien. Mené par Admar Lopes, le directeur sportif arrivé dans les pas de Gérard Lopez, sans que Petkovic Lire la suite de l'article sur SoFoot.com