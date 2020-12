Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Bordeaux et Toulouse victorieux pour leur premier match de Champion's cup. Reuters • 11/12/2020 à 23:25 Temps de lecture: 1 min







Bordeaux et Toulouse victorieux pour leur premier match de Champion's cup. par Hugo Peres (iDalgo) Pour le compte de la première journée de Champion's cup, Bordeaux se déplaçait à Northampton dans la poule A. Le manager bordelais Christophe Urios comptait bien sur ce match pour se lancer d'une bonne manière dans le grand bain de la prestigieuse coupe d'Europe. Et ils l'ont fait ! Après un duel de buteur entre Dan Bigarr et Ben Botica pendant plus de 45 minutes. L'avantage était en faveur de Northampton avec 4 pénalités pour Bigarr et 3 pour Botica. Bordeaux est mené 12-9 à la 45e, mais Bordeaux n'a pas dit son dernier mot. Il faudra attendre la 73e minute pour que Bordeaux et son international Français Mathieu Jalibert tentent de prendre les trois points. Mais le buteur bordelais manque la cible en tapant le poteau et c'est sans compter Santi Cordero qui se retrouve au rebond de la balle avant tout le monde et marque l'essai de la gagne. Bordeaux s'impose 16-12 à Northampton. Dans la poule B, le Stade Toulousain se déplaçait à Ulster. Les hommes d'Ugo Mola ont mal commencé en étant mené 12-0 dès la 16e minute. Mais Kolbe ne tarde pas pour marquer à son tour un essai à la 19e et ramener les siens à 12-5. Antoine Dupont marquera lui aussi à la 38e pour permettre aux Toulousains de mener 14-12 à la pause. C'est un chassé-croisé qui s'annonce pour la deuxième période de ce match avec une première pénalité irlandaise à la 44e qui permettra à Ulster de mener 15-14. Un essai transformé d'Arnold à la 54e pour faire repasser le Stade devant et mener 21-15. Et un nouvel essai irlandais d'Herring qui permettra une nouvelle fois à l'Ulster de repasser devant 22-21. C'est sans compter un nouvel essai de Kolbe à la 65e et une pénalité de Thomas Ramos à 76e pour sécuriser la première victoire toulousaine de la saison en Champion's cup.