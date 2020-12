Bordeaux et Santiago Cordero en taille patron contre les Dragons

Pour le compte de la deuxième journée de Champion's cup, l'UBB recevait les Dragons et esperait remporter sa deuxième victoire en autant de matches. C'est chose faite pour les hommes de Christophe Urios et avec démonstration ! Bordeaux commence fort en marquant un essai transformé dès la 7e minute par l'intermédiaire de son capitaine, Mahamadou Diaby. Les Dragons tenteront de réagir rapidement en marquant une pénalité à la 12e minute et revenir à 7 à 3. Mais à la mi-temps du match, les Bordelais mènent 19-3 après avoir inscrit 1 essai non transformé de Santiago Cordero et un essai transformé de Maxime Lamothe. Dès la reprise de la seconde mi-temps, l'UBB et son ailier argentin Santiago Cordero accélère en marquant un essai après 16 secondes de jeu dans cette deuxième période. L'UBB valide le bonus offensif et mène 26 à 3. Après un 5e essai marqué par Jalibert et un 6e de Cordero significatif de triplé, les Dragons sauvent l'honneur en marquant à leur tour un essai non transformé et être mené 40 à 8. C'est à la 74e minute que Ben Lam marquera le 7e et dernier essai de Bordeaux-Bègles pour soigner le goal-average et gagner 47-8 face aux Dragons. Les Bordelais empochent donc 5 points au classement et prétendent après 9 points prit sur 10 à la qualification au tour suivant.

