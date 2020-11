Bordeaux et Ben Arfa plongent Rennes dans le doute

Sans briller mais avec plus de cohérence que son adversaire du soir, Bordeaux s'est imposé sur la pelouse d'un triste Stade rennais (0-1). Hatem Ben Arfa a fêté ses retrouvailles avec son ancien club en inscrivant l'unique but de la partie, son premier sous le maillot des Girondins. Après la trêve internationale, Rennes n'est pas guéri et devrait perdre sa place sur le podium à l'issue de cette journée.

Rennes 0-1 Bordeaux

L'éclair bordelais, la grisaille rennaise

L'histoire était écrite à l'avance. Si Hatem Ben Arfa a un jour expliqué qu'il était "", il n'a jamais dit qu'il était interdit de briller au moment de lui faire face avec un autre maillot sur le dos. Comme l'avait redouté son ancien coach Julien Stéphan avant ce Rennes-Bordeaux, le joueur de 33 ans a soigné ses retrouvailles avec le club breton. 36minute de jeu : Camavinga se fait bouger dans le rond central par Kalu, qui trouve HBA dont la frappe croisée du gauche fait flancher Gomis. Un geste à la Ben Arfa et l'unique pion d'une rencontre d'un niveau technique effrayant. Avec un succès court mais précieux (0-1), Bordeaux relance la machine pendant que Rennes (une victoire sur les neufs derniers matchs toutes compétitions confondues) continue de s'enfoncer dans le doute.Pour Rennes comme Bordeaux, il était question de chasser les doutes entrevus avant la trêve (défaites 4-0 et 2-0 pour les Girondins ; deux revers 3-0 pour le SRFC) et d'afficher un visage différent. Sur la pelouse grasse du Roazhon Park, les deux équipes tentent d'emballer la partie dès les premières secondes, mais Tait bute sur Costil (2) et Ben Arfa est trop court pour conclure la réponse bordelaise (3). Jean-Louis Gasset avait promis que son groupe avait profité de la trêve pour se remobiliser, les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com