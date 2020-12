Bordeaux et Ben Arfa font flancher Brest

Bordeaux 1-0 Brest

Rennes, les doigts dans la crise

Nouveau look pour une nouvelle vie.C'était l'affiche la plus excitante de ce multiplex. Et la rencontre entre des Girondins revigorés et des Brestois souvent séduisants n'a pas déçu. Au bout, c'est un Bordeaux véritablement transformé qui a arraché les trois points grâce à l'inévitable Hatem Ben Arfa (1-0).Dès les premières secondes de la partie, les deux équipes mettent du rythme. Et ce sont les Bordelais qui frappent les premiers, Zerkane tapant un double poteau bienvenu pour Larsonneur (4). La première période est plaisante : Bordeaux a la possession mais Brest a les contres pour mettre un peu de pagaille dans une défense locale très solide, à l'image de la charnière centrale Baysse-Sabaly qui fait oublier l'absence de dernière minute de Laurent Koscielny.Le scénario ne change pas après la pause. Les deux camps reviennent sur le terrain avec les mêmes intentions, la même intensité et ont le droit chacun leur tour à de petites frustrations. Paul Lasne pense ouvrir le score pour les visiteurs après un service d'Honorat sur coup franc, mais le VAR se charge de l'ascenseur émotionnel en signalant un léger hors-jeu (51). Plus dangereux dans le second acte, les Girondins tombent sur l'impeccable Larsonneur, alors que Hwang croque la feuille (58) et que De Préville fracasse la barre (65). La bande de Dall'Oglio fait le dos rond et peine à contenir un Ben Arfa de plus en plus insaisissable. La sanction tombe finalement à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, le numéro 8 bordelais repiquant dans l'axe sur son côté gauche pour...