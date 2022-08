Bordeaux et Bastia cartonnent, Guingamp surprend Laval

Après un début de saison terne, Bordeaux a déroulé contre Rodez et retrouvé le sourire. Constat similaire pour Bastia, sans pitié face à Niort. Un bonheur que ne connaissent pas encore Sochaux ni Annecy, battus d'une courte tête sur les pelouses de Grenoble et Amiens. Mais le match de la soirée avait lieu en Mayenne, où Laval et Guingamp ont régalé le public avec des buts toujours plus fous.

Valenciennes 1-0 Le Havre

Grenoble 1-0 Sochaux

Dominer n'est pas gagner. Malgré vingt tentatives pour le HAC, contre six seulement pour VA, c'est bien le club du nord qui repart du Hainaut avec la victoire. Un seul pion, l'œuvre d'Ilyes Hamache qui a envoyé le ballon dans le petit filet opposé. Résultat, le VAFC intègre provisoirement le top cinq en attendant le duel entre Caen et Metz lundi soir.Les Lionceaux ne rugissent plus. Passés proches d'un retour en Ligue 1 l'an passé, les Sochaliens peinent à démarrer leur saison. Déjà muets la semaine dernière, ils se sont cette fois-ci inclinés sur la pelouse du Stade des Alpes, la faute à un festival d'Abdoulie Sanyang peu après la demi-heure de jeu. Le reste, c'est une histoire de penalty manqué : Maxence Prévot maintient d'abord Sochaux à flot en écartant la tentative de Joris Correa, mais il est imité quelques minutes plus tard par Brice Maubleu, qui se détend sur sa droite pour mettre en échec Aldo Kalulu. 1-1 entre les gardiens, mais c'est bien Grenoble qui repart avec les trois points.