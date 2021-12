Bordeaux en met 10, Nice s'en sort et Brest passe de peu

Avec trois candidats en lice ce dimanche lors des 32es de finale de Coupe de France, la Ligue 1 a connu des fortunes diverses : les Girondins de Bordeaux ont repris confiance en écrabouillant Jumeaux Mzouasia (10-0, quadruplé de M'Baye Niang), Nice s'en est sorti sur la plus courte des marges grâce à Andy Delort et Brest est passé après une incroyable séance de tirs au but (malgré une supériorité numérique pendant près d'une heure). Pour le reste, La Roche-sur-Yon a réussi à faire respecter la logique en renversant Montauban sur le fil pendant que Chauvigny a créé la surprise en se qualifiant face à Chartres.

Cholet 0-1 Nice

Montauban 1-2 La Roche-sur-Yon

Chauvigny 2-1 Chartres

Sacrés Choletais. Devant Nice, quatrième de l'élite, les locaux ont montré un super visage en tapant par exemple le poteau par Fortuné. Dans le camp averse, les stars comme Delort ont au contraire pris leur temps pour se mettre en valeur. Et si Gouiri a donné du boulot à Kocik sur un joli coup franc, c'est finalement l'ex de Montpellier qui a trouvé la faille d'un coup de casque sur un centre de Kluivert. Entre crampes et ultimes occasions (quelles opportunités pour Le Mehauté, Jarju ou encore Ruffaut...), le Stade olympique a dû rendre les armes.On peut être une R2 et casser les pieds à un club évoluant deux échelons au-dessus, surtout en Coupe de France. La preuve avec Montauban, qui s'est bien battu et a cru éliminer son adversaire sur la plus courte des marges avec un caramel de Feltin. Sauf que La Roche-sur-Yon est revenue sur la fin, plantant deuxcoup sur coup (Berjon à la 89, Billet dans le temps additionnel) pour passer au tour suivant. Vie cruelle.Une N3 qui élimine une N2, telle était la rude mission que s'était fixé Chauvigny... et qui a été accomplie avec succès, Ayadi mettant les siens devant juste avant la pause alors que son partenaire Zasamba a fait le break peu après l'entracte. Coach Papin peut… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com