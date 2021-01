So Foot • 17/01/2021 à 16:55

Bordeaux donne une claque à Nice

Sans pression, Bordeaux a giflé Nice dans son salon (0-3).

Nice 0-3 Bordeaux

Nice (3-1-4-2) : Benítez - Daniliuc, Saliba, N'Soki - Thuram-Ulien (Claude-Maurice, 70e) - Atal (Mahou, 70e), Kamara (Myziane, 58e), Boudaoui (Lees-Melou, 58e), Reine-Adélaïde -

Même sans Hatem Ben Arfa, Bordeaux frappe fort.Surclassé en seconde période, l'OGC Nice n'a pas eu les armes pour contrarier les Girondins à l'Allianz Riviera (0-3) et signe un cinquième match sans victoire. Pour l'équipe de Jean-Louis Gasset, c'est une deuxième victoire consécutive qui fait du bien.Plus en vue lors d'un premier acte néanmoins pauvre en frissons, les Girondins ont été récompensés au retour des vestiaires sur leur quatrième frappe cadrée, Yacine Adli trouvant Hwang Ui-jo aux six mètres (0-1, 50). Le Gym a ensuite répondu avec une tête d'Amine Gouiri sur le montant (61), mais après un pion refusé à Nicolas de Préville, Paul Baysse a fait le break de la tête sur un corner déposé par Rémi Oudin (0-2, 75). Lors des dix dernières minutes, Hwang a buté sur Walter Benítez (81) avant que Toma Baši? ne plie le match après un bon débordement du jeune Amadou Traoré (0-3, 87).On fait quoi, on rappelle Pat' Vieira ?