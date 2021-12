Bordeaux : défense d'en rire

Défaits par Brest dimanche dernier (2-1), les Girondins de Bordeaux ont encaissé 32 buts depuis le début de la saison. C'est trop, beaucoup trop, pour espérer quoi que ce soit dans ce championnat.

RCSAGirondins de Bordeaux 01/12/2021 à 19h Ligue 1 Diffusion sur

Une armée mexicaine en défense

Le week-end dernier, Bordeaux s'est incliné pour la sixième fois de la saison en championnat face au Stade brestois, à domicile (2-1). En 15 journées, les Girondins ne se sont imposés qu'à deux reprises, face à Saint-Étienne et Reims, n'ont pris que 13 points, soit un de plus que la lanterne rouge vêtue de vert, et, surtout, ont encaissé 32 buts (personne ne fait pire). Une perméabilité rédhibitoire. Pour mieux se rendre compte du désastre, rien ne vaut un coup d'œil dans le rétro, équipé de jumelles performantes. Il faut en effet remonter à la saison 1959-1960 pour retrouver un total plus affligeant. La saison dernière, pourtant peu glorieuse, les hommes de Jean-Louis Gasset avaient encaissé 17 buts au même stade de la compétition, comme lors des deux exercices précédents. Quinze de moins que cette saison, soit pile un de moins par rencontre.Dans le même temps, l'équipe de Vladimir Petković a planté Lire la suite de l'article sur SoFoot.com