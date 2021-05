Bordeaux : comment sauver le club ?

Après la mise sous protection du tribunal de commerce et l'abandon de son propriétaire, King Street, le club des Girondins de Bordeaux est en vente. Et il faut trouver rapidement un repreneur si l'on veut éviter la faillite et le dépôt de bilan. D'accord, mais à quel prix ? Parce que selon la situation, ça change du tout au tout.

Quatre scénarios, du sauvetage à la liquidation

Officiellement, les actifs des Girondins de Bordeaux, selon les comptes de la DNCG 2019, sont évalués à 106 millions d'euros. Avec une régression liée à la crise et aux déperditions contractuelles, on pourrait parfaitement estimer le total à un minimum de 80 millions d'euros. Voilà ce que pourrait valoir le club de Bordeaux, 6 fois champion de France et en très grande difficulté, tant sportive qu'économique. Seulement, à cela, il faudrait rajouter un minimum de 70 millions d'euros, le total de la dette incompressible couverte depuis 2018 par l'actionnaire américain King Street, qu'il a laissée couler depuis (trop) longtemps. Le potentiel repreneur devrait donc s'acquitter d'un total d'au moins 150 millions d'euros s'il veut se retrouver propriétaire des Girondins de Bordeaux et sauver l'équipe d'un redressement judiciaire et d'une inévitable rétrogradation administrative.Pour le journal, le prix devrait plutôt tourner autour des 130 millions d'euros, entre le rachat de la dette et un minimum garanti exigée, selon leurs informations, par la DNCG, afin de couvrir. Mais, dans tous ces cas de figure, c'est seulement si les repreneurs potentiels interviennent avant une procédure collective lancée par le tribunal de commerce. Ce qui fait dire au quotidien que[...]. En effet, lorsqu'un redressement est entamé, selon le code du commerce et l'article L631, le passif est expurgé, et le prix de cession permet de payer les créanciers sur les dettes irréductibles, notamment 40 millions d'euros dus au fonds d'investissement américain Fortress.Autrement dit, soit ils payent maintenant plein pot, soit ils attendent que le tribunal de Commerce lance une procédure collective et le tarif baisse considérablement, avec l'expurgation d'une partie de la dette. Seulement, avec ce scénario,