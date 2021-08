Bordeaux calme le Vélodrome et s'accroche à l'OM

Alors que le Vélodrome entrait de nouveau en éruption après un an et demi de sommeil, Marseille a brillé en première période avant de s'éteindre et de laisser les Girondins, transfigurés, revenir dans la partie (2-2). Mais le suspense, lui, est toujours là.

Marseille 2-2 Bordeaux

Konrad dans la nuit bleue

Paris, Lille, Lens, Marseille : ce week-end marquait le retour de la Ligue 1, la vraie, celle qui s'anime aussi de l'autre côté de la main courante, pue le fumigène et n'a pas besoin d'ambiance artificielle crachée par des baffles. Le Vélodrome a été au rendez-vous, et l'OM s'est mis dans son sillage sous l'impulsion de Konrad de la Fuente et Dimitri Payet. Du moins durant le premier acte, puisque la suite a été beaucoup moins idyllique : en 45 minutes, la formation de Jorge Sampaoli s'est fait sucrer deux buts et autant de points, et Bordeaux a un peu sauvé son début de saison avec une deuxième période bien plus convaincante que la première. Le début de saison olympien est, lui, comme attendu : imprévisible.Alors que l'on attendait en début de partie que le jeu se mette au diapason des tribunes, c'est un gros coup de stress qui s'est emparé de tout le monde lorsque Samuel Kalu s'est écroulé avant un coup franc de Dimitri Payet, avant de se relever et de repartir au combat (6). Après un festival de Konrad de la Fuente stoppé impunément par Mexer (17) et une frappe de la recrue Gideon Mensah qui aurait pu glacer le Vél' (24), l'OM a eu du mal à briser le verrou malgré sa mainmise sur le ballon (73% de possession à la 22). Finalement, c'est une accélération foudroyante de KDLF qui a permis à Gerson de servir Cengiz