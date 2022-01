Bordeaux, ça sent le bouchon

Défaits à domicile face à Marseille, ravagés à Rennes : en 2022, les Girondins de Bordeaux creusent leur tombe à grands coups de pelleteuses. Et entre les joueurs mis à l'écart, un entraîneur désarçonné et un état-major jouant avec le feu, rien n'indique qu'ils ont déjà touché le fond.

La rage de Baysse, les valises de Koscielny

Le 10 avril 1993, il aura fallu qu'Eric Guérit contre dans son but une frappe pourlingue du Montpelliérain Aljoša Asanović, pour que le record d'invincibilité en D1 de Gaëtan Huard se fige à 1176 minutes. Le 7 janvier 2022, c'est un huis clos accompagné d'une épidémie de Covid ayant lourdement touché l'effectif bordelais les jours précédents la rencontre, qui a eu raison des 44 ans d'invincibilité girondine à domicile face à l'OM. À Bordeaux, il faut donc un coup du sort pour siffler la fin de la fête. À chaud, c'est ce que se sont dit bon nombre de supporters après le coup de massue infligé par Cengiz Ünder. Mais après digestion, il fallait bien se rendre à l'évidence : cette défaite face au rival historique ne devait rien au hasard. Elle était même en tous points logique, tant ce Bordeaux est imbuvable. Aujourd'hui, les Girondins affichent 3 victoires en 21 matchs, 50 buts encaissés et un entraîneur à court de solutions. Cette saison, comme les quatre précédentes, la fête n'a jamais débuté à Bordeaux. Pourtant, les faire-part avaient été envoyés.Cette défaite face à l'OM aura au moins eu le mérite de faire réagir Gérard Lopez. Ou du moins, d'accélérer un processus devenu inévitable, tant le club se devait de réagir. Mais alors que le peuple réclame la tête de Vladimir Petković, Lopez va leur en offrir d'autres. Et pas les plus attendues . Il y a d'abord celle de Paul Baysse, à propos duquel le patron déclare àque len'est pas. Comme l'ont fait Gus Poyet et Paulo Sousa par le passé, le défenseur, qui n'a pas joué cette saison pour cause de blessure, est prié de s'entraîner à l'écart du groupe pro. Incrédule, il réagit sur Twitter :Il y a ensuite Laurent Koscielny, dont le président fait les valises. Toujours dans les colonnes de, l'Hispano-Luxembourgeois déclare :