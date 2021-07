Bonucci-Chiellini, les papys font de la résistance

Auteur du but de l'égalisation, Leonardo Bonucci (34 ans) a aussi transformé son tir au but et stoppé les rares incursions offensives de l'Angleterre avec son compère depuis 2010 en sélection italienne : Giorgio Chiellini (36 ans). Et si l'Italie est désormais sur le toit de l'Europe, c'est en grande partie grâce aux deux hommes qui n'avaient pourtant connu jusque-là que des désillusions lors des finales européennes.

Football is coming Rome

L'étranglement de Saka

Cette fois-ci Giorgio Chiellini n'avait pas le sourire jusqu'aux oreilles et n'a pas porté Harry Kane comme son enfant au moment du toss des tirs au but. Peu importe, il a fait le plus dur en trouvant de quel côté allait retomber la pièce pour permettre ainsi à l'Italie de démarrer cette séance. Un bel avantage puisque lors des trois autres séances de tirs au but disputées dans cet Euro 2020, l'équipe qui a tiré en première s'est imposée à la fin. Et l'Italie n'a pas dérogé à cette règle en disposant de l'Angleterre. Une prouesse qui porte évidemment la marque de Gianluigi Donnarumma. Mais aussi de Leonardo Bonucci qui n'a pas tremblé au moment d'inscrire son tir au but, juste après l'échec d'Andrea Belotti, pour permettre à lade revenir à hauteur des Anglais. Un beau résumé de cette rencontre où la paire Chiellini-Bonucci a rayonné par leur solidité, leur vice et même leur force offensive.C'est un doux euphémisme de dire que l'Angleterre ne s'est pas montrée très offensive durant cette rencontre. Mais dès que les Anglais ont eu l'occasion, ou l'envie, d'aller vers l'avant, ils se sont toujours heurtés à une tête ou un pied de Giorgio Chiellini ou de Leonardo Bonucci. Et quand le premier s'est légèrement troué pour l'unique fois de la finale, il s'est rattrapé en faisant jouer son expérience avec un tirage de maillot pour étrangler Bukayo Saka et ainsi l'empêcher de partir au but. Le tout avec un petit sourire histoire de repartir qu'avec un carton jaune. Ce même sourire qui revenait lorsqu'il venait discuter avec l'arbitre après une faute. Du Chiellini dans le texte. Tout comme son compère de charnière centrale, Leonardo Bonucci s'est montré infranchissable. Et il s'est même payé le luxe d'assurer la première relance et de se retrouver au rebond offensif Lire la suite de l'article sur SoFoot.com