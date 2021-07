Bon, on regarde quoi en attendant la Ligue 1 ?

La parenthèse Euro 2020 était chouette, elle a permis à faire passer le temps plus vite en attendant le retour du vrai football : la Ligue 1. Sauf que maintenant l'horloge tourne très lentement et le 7 août paraît être dans une éternité. Heureusement, il est encore possible de regarder du ballon rond en attendant de retrouver Eduardo Camavinga, Maxence Caqueret et Aurélien Tchouaméni.

La Gold Cup

Les Jeux Olympiques

Les matchs de préparation

Après s'être extasié devant l'Euro et avoir suivi d'un œil Lionel Messi remporter la Copa América, il n'y a pas de raison pour ne pas s'intéresser à la Gold Cup, qui est l'équivalent des deux autres pour la CONCACAF. Disputée actuellement aux États-Unis, la compétition vous permettra ainsi de prendre des nouvelles de Joel Campbell, de voir Emmanuel Rivière enquiller les buts avec la Martinique ou encore de regarder jouer le Qatar - invité pour l'occasion - et son duo offensif Afif-Almoez toujours aussi kiffant. Mais surtout, c'est l'occasion de rencontrer des footballeurs aux noms fabuleux comme le Panaméen Rolando Blackburn, le Haïtien Louicius Don Deedson ou les Guadeloupéens Stevenson Casimir et Mavrick Annerose. Seul inconvénient : les horaires tardifs. Mais si vous êtes des juillettistes, ceci ne va pas vous poser problème.L'équipe de France masculine s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques pour la première fois depuis 1996, ce serait bête de manquer ça. Et ce, même si elle est composée par une majorité de joueurs dont vous découvrirez l'existence lors du premier match face au Mexique. Mais, avez-vous vraiment envie de manquer le retour d'André-Pierre Gignac chez les Bleus ? Pire, n'avez-vous pas envie de voir l'immense Téji Savanier avec le maillot de l'équipe de France ? Alors vous mettez votre réveil un peu plus tôt pour regarder le duo rouler sur les JO. Et puis, si cela ne vous touche pas et que vous voulez voir du vrai football, vous pourrez toujours regarder le tournoi féminin.En attendant de voir votre équipe donner le coup d'envoi de la Ligue 1, vous pouvez toujours la regarder lors des matchs de pré-saison. C'est toujours l'occasion de vous imaginer jouer le podium