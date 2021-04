Bon bah voilà, bienvenue nouvelle Ligue des champions

Cela devrait être annoncé lundi. À l'issue d'une réunion entre l'UEFA et les membres de l'ECA, la nouvelle mouture de la Ligue des champions a été acceptée et devrait voir le jour dès 2024. Après plusieurs mois de tensions et de négociations, c'est la fin du feuilleton. On est passé près d'une Superligue et on va finalement avoir une méga-compétition. Mais à quoi ressemblera-t-elle précisément ?

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, tout le monde s'attendait à voir apparaître du changement, un nouveau monde basé sur plus d'inclusion, plus de partage et plus de solidarité. Tous les clubs européens ont frôlé la faillite, ont cumulé des pertes colossales chiffrées à plusieurs milliards d'euros et le discours était alors tourné vers un changement de paradigme, vers une révolution "éclairée". De notre côté, nous supporters, nous nous imaginions voire débarquer des réformes structurelles, des rééquilibrages sportifs et des ralentissements dans les dépenses fastueuses des clubs. Plus personne ne pouvait imaginer, à l'heure des plans de relance des gouvernements européens et des luttes contre le chômage de masse, voir des joueurs vendus à coups de centaines de millions d'euros. Il fallait que ça cesse.Mais bon, ce n'était pas vraiment dans l'intention des dirigeants du ballon rond. Ces derniers, qu'il s'agisse des instances ou des clubs, ont plutôt cherché des solutions pour maintenir et pérenniser leurs modèles économiques, les protéger et les renforcer. Rapidement, alors que la rumeur persistait depuis de longues années, le projet de Superligue européenne, compétition fermée et privée, est ressorti, avec l'entrain et l'engagement du Real Madrid, de la Juventus ou de Manchester United. Il fallait trouver une solution pour, de nouveau, gagner de l'argent, et beaucoup d'argent. En face, l'UEFA, inquiète d'une perspective de sédition, a alors ressorti de ses tablettes ses projets de réforme de la C1, notamment un particulier "modèle Suisse", travaillé en coulisses depuis quelque temps, mais jamais sérieusement envisagé jusqu'ici. Il faut dire que l'instance européenne ne pouvait pas prendre le risque de se séparer de sa compétition ô combien lucrative, lui rapportant plus de 2 milliards Lire la suite de l'article sur SoFoot.com