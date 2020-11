Bojan Krki? : "Le foot, c'est beaucoup plus que des chiffres et des numéros"

À 30 ans, Bojan Krki? se fait plaisir à l'Impact Montréal sous les ordres de son ancien coéquipier Thierry Henry. Après des débuts en fanfare au Barça et des aventures contrastées un peu partout en Europe, le Catalan défend son parcours et regrette la place prise par les statistiques dans le football. Avant le début des play-offs ce soir, il tire le bilan de sa carrière. Et tend une perche aux clubs de Ligue 1.

"En MLS, il y a de plus en plus de bons joueurs venus de pays qu'avant on ne prenait pas vraiment en compte."

C'est mieux de ne pas essayer de comprendre et de se concentrer sur le prochain match.Plus sérieusement, les trois équipes canadiennes, Vancouver, Toronto et nous, avons dû jouer tous nos matchs sur le territoire américain du fait de la fermeture des frontières. On s'est chacun vu attribuer un stade pour jouer à domicile, dans notre cas la Red Bull Arena. Du coup, on s'est installés dans un hôtel new-yorkais pendant un mois et demi. Depuis notre qualification pour les barrages d'accès aux play-offs, on est rentrés à Montréal, où on a pu s'entraîner toute la semaine.L'objectif principal de la saison était d'accéder aux play-offs. Étant donné les conditions pas franchement favorables, avec cette vie loin de chez nous et de nos familles, à jouer dans un stade qui n'était pas le nôtre, avoir réussi à être là est une bonne chose, sachant que le club ne s'était pas qualifié depuis des années. Maintenant, il faut se faire plaisir et ne pas trop se mettre de limite.Je suis là depuis un an et demi, et tout va bien, honnêtement. Le club, les coéquipiers, la ville : tout le monde me traite bien. Je profite, je valorise ce que signifie être là. On a un vestiaire cosmopolite à l'Impact Montréal, et c'est la belle facette du football. Tu t'entoures de gens de cultures très différentes, il y a de plus en plus de bons joueurs venus de pays qu'avant on ne prenait pas vraiment Lire la suite de l'article sur SoFoot.com