Bogdan Racovițan, le nouveau Chivu est né à Dijon

Bourguignon de naissance, Roumain de nom, de sang et de cœur, Bogdan Racovițan incarne notamment aux côtés de Radu Drăgușin, son coéquipier en sélection espoirs, la relève de la défense centrale roumaine, orpheline de guerriers inébranlables et de murs porteurs depuis la retraite de Cristian Chivu. De Dijon à Botoșani, entre rôle d'interprète, calme surnaturel et évolutions remarquables, "Bogdi" sait que tout ne dépend que de lui s'il veut réussir là où tant d'autres se sont brisé les molaires.

Capitaine traducteur

Nous sommes le 16 juin 1995. Cinq ans et demi après la chute de Nicolae Ceaușescu, le premier restaurant de la chaîne McDonald's ouvre ses portes à Bucarest, près de la très centrale Piața Unirii, et établit un record européen de ventes en accueillant près de 16 000 clients. À Botoșani, ville du poète national Mihai Eminescu au nord-est de la Roumanie, on est encore à bien des égards dans le monde d'avant., révèle Bogdan Racovițan. C'est d'ailleurs en connaissance de cause que le jeune défenseur central de 21 ans a choisi l'hiver dernier de s'éloigner de son Dijon natal pour y signer son premier contrat professionnel.Lorsque Nicolae Racovițan quitte la Roumanie en 1990 pour rallier l'Occident après ses années de fac, la destination finale est inconnue. Mais les astres avaient un plan : le mettre sur la route de Sabrina, commerçante, pour que sa quête d'une vie meilleure pose ses valises en Côte-d'Or. De cette union naît Bogdan en juin 2000, pour qui le football est écrit en filigrane., poursuit-il. Avant de devenir large d'épaules, "Raco" est déjà bien développé physiquement et se voit surclassé jusqu'à ses 13 piges, lorsqu'il intègre le pôle espoirs., confie-t-il, amusé. Moins de 750 jours plus tard, le DFCO toque à la porte des Racovițan. Une forme d'adoubement pour l'ancien numéro neuf.