Boavista ou le bilan mitigé du fanion portugais de Gérard Lopez

À Bordeaux, l'été a failli tourner à la catastrophe pour les supporters girondins avec un club proche du dépôt de bilan. Beaucoup ont, à tort ou à raison, fustigé Gérard Lopez à ce sujet. À Porto, où l'homme d'affaires est devenu il y a deux ans actionnaire majoritaire de Boavista, le son de cloche est tout autre, nombre de supporters axadrezados le voyant comme une figure salvatrice.

Un bilan sportif miraculé, enfin stabilisé ?

Gérard Lopez et le football portugais, c'est une histoire d'amour presque aussi captivante que son histoire avec le football français. Et pas moins crantée de hauts, mais surtout de bas. En 2016, tandis que l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois entre en négociations pour reprendre le LOSC, ses yeux sont déjà rivés sur l'ouest de la péninsule ibérique. Il entreprend le rachat de Gil Vicente, alors pensionnaire de deuxième division, mais aucune suite n'est donnée à son offre. Quelques années plus tard, après s'être ancré à Lille, Lopez se rapproche de la B-SAD. En 2019, de nombreux liens sont tissés entre les Dogues et le club lisboète qui reçoit notamment Hervé Koffi en prêt. Or, très vite, des tensions apparaissent entre les deux directions, et le dévolu de Lopez se rabat sur Boavista au début de l'été 2020. Cet intérêt se formalise en octobre de la même année où le rachat de 50,78% des parts de la société anonyme sportive du club est officialisé. Dans la foulée, le club de Porto se signale par des prêts de haut rang en provenance du LOSC (Leo Jardim et Angel Gomes, entre autres) et des recrutements ambitieux (Javi García, Adil Rami, Alberth Elis, Reggie Cannon...). Dès lors, certains supporters du BFC fantasment le retour à la gloire des années 2000. Un rêve de courte durée.À peine le rachat de la majorité des parts acté, Gérard Lopez et Vítor Murta, président de Boavista, annoncent la couleur avec un mercato XXL à l'été 2020. Dix-neuf joueurs rejoignent le club. Surtout, les, littéralement les, dépensent plus de 4 millions d'euros pour un mercato alors que les dépenses du club pour un mercato n'avaient plus dépassé le million d'euros depuis l'été 2006. Pour piloter ce nouveau projet, le club désigne Vasco Seabra. Le technicien de 34 ans n'a cependant pas le temps de préparer la saison avec son groupe, puisque le BFC n'enregistre la majeure partie de ses recrues qu'à la fin du mois d'août. Malgré l'enchaînement des défaites et matchs Lire la suite de l'article sur SoFoot.com