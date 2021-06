Boštjan Cesar : "Jouer à l'OM a été une fierté indescriptible"

Ancien joueur de l'Olympique de Marseille et de Grenoble, Boštjan Cesar (38 ans) revient sur son parcours dans l'Hexagone. Visage marquant de la Ligue 1 de la fin des années 2000, l'actuel sélectionneur des moins de 19 ans de la Slovénie nous fait part de son attachement pour ses anciens clubs, entre la Canebière et l'Isère.

C'est assez particulier, dans le bons sens du terme, d'être de l'autre côté du terrain. Désormais, c'est moi qui vais donner les consignes et je suis très impatient. J'ai travaillé dur pour obtenir mes diplômes auprès de l'UEFA, donc c'est vraiment un soulagement. À mon sens, le message passe mieux chez les jeunes et il est plus facile de leur inculquer ses idées et ses méthodes. Nous sommes un peu les garants de leur réussite, car nous les lançons dans le bain professionnel.Je jouais pour le Dinamo Zagreb, et ma dernière saison a vraiment été excellente. J'ai reçu plusieurs offres, notamment des Rangers et du Celtic. Je n'arrivais pas à me décider, j'avais un problème de riche. Un jour, je reçois un appel de l'Olympique de Marseille. Ils cherchaient un défenseur "solide". Coïncidence, cet été-là, la ligue croate avait organisé un match entre une équipedu championnat et le Bayern Munich. Après la rencontre, j'ai donc échangé avec José Anigo. Nous avons discuté, et le lendemain, j'ai donné mon accord pour signer. Il faut aussi souligner le rôle de Josip Skoblar dans mon transfert. Son statut de légende a permis d'avoir un intermédiaire entre le président Zdravko Mami? et l'OM.Pour commencer, avant d'arriver à Marseille, je me suis préparé psychologiquement. Je connaissais bien évidemment le club, dont Marcel Desailly qui était l'un de mes joueurs préférés. Jouer à l'OM a été une fierté indescriptible. Pour mon premier match en Ligue 1, on