information fournie par So Foot • 15/09/2022 à 16:00

Bleus : une rentrée sous les nuages

Dans les locaux d'une FFF secouée par les révélations de So Foot et alors que plusieurs de ses cadres sont sur le flanc, Didier Deschamps s'est exprimé, jeudi, pour la première fois de la saison à quelques mois du Mondial au Qatar. Le sélectionneur des Bleus a notamment convoqué quelques nouveaux - Benoît Badiashile, Youssouf Fofana et Randal Kolo Muani -, rappelé Olivier Giroud et Ousmane Dembélé, et soufflé sur "des mensonges".

" Il n'y a rien qui m'agace, même si je vous conçois que ce n'est pas le climat des plus apaisés que j'ai pu connaître. C'est de l'instantané, beaucoup de buzz et on assène des vérités qui n'en sont pas." Didier Deschamps

Autour de 14h20, ce jeudi, Didier Deschamps s'est gratté la tête, avant d'offrir à son assistance un sourire pincé. Puis, le sélectionneur des Bleus, qui répondait depuis une vingtaine de minutes aux différentes questions autour de la liste de convoqués pour le dernier rassemblement international avant de s'envoler au Qatar , s'est lancé :Relance :Circulez. Ainsi le premier entraîneur de France a-t-il effectué sa rentrée médiatique en début d'après-midi et a-t-il répondu à l'enquête publiée par, jeudi dernier. Une enquête qui met en lumière un paquet de dysfonctionnements internes à la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com