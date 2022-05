Bleus : un Bouba Kamara et des bouchons

À cinq mois du début du Mondial au Qatar et alors que les Bleus ont quatre rendez-vous de Ligue des Nations en juin, Didier Deschamps a décidé de faire monter Boubacar Kamara dans le train et de laisser de nouveau Olivier Giroud sur le quai.

Kamara, le coq plutôt que les Lions

" Didier Deschamps s'attendait à vivre un jeudi de liste internationale ensoleillé, sans le moindre nuage dans le ciel et sans peau de banane posée sur le sol, mais à 53 ans, dont bientôt dix passés sur le banc le plus exposé du pays, le sélectionneur des Bleus savait aussi qu'un petit truc flottait dans l'air. À savoir : une lettre ouverte publiée dans la nuit par Amnesty International, adressée aux joueurs de l'équipe de France et au staff, pour inciter toute la troupe à s'exprimer publiquement sur les conditions de vie des travailleurs immigrés au Qatar, pays hôte du prochain Mondial. "", a ainsi écrit jeudi l'ONG, poussant ainsi un journaliste présent dans l'assemblée de la FFF jeudi à relancer - à plusieurs reprises - une énième fois Deschamps sur le sujet. Un Deschamps qui a répondu en plusieurs temps : "" Puis, le sélectionneur est revenu aux affaires courantes : le jeu, les hommes, les échéances à venir.Sur ce point, l'affaire a été, comme prévu, bien plus calme, car si Didier Deschamps a décidé d'élagir la liste à 24 convoqués, un seul petit nouveau pointera le bout de son nez à