Bleus : toute bonne chose a une Finlande

Pour la troisième fois en un peu plus d'un an, l'équipe de France affronte la Finlande, cette fois à Helsinki. Un adversaire qui a donc vu de près cette équipe souffrir, reverdir et donc ce soir se projeter sur une année 2022 qui s'annonce cruciale dans le règne de Didier Deschamps.

FinlandeFrance 16/11/2021 à 20h45 Éliminatoires de la Coupe du monde 2022 Diffusion sur

Faut-il forcément équiper les Finlandais d'une casquette, d'un bleu de travail et d'une clé à molette pour se rendre compte que, depuis un poil plus d'un an, ils se chargent de faire le contrôle technique des Bleus à chaque fois que ces derniers passent devant leur garage ? La rencontre du 11 novembre 2020, en amical au Stade de France, avec une équipe largement remaniée et une défaite 0-2 au bout du compte, avait déjà mis en lumière certains dysfonctionnements dans la mécanique française : des habituels remplaçants pas totalement dans le ton et des difficultés face à des blocs aussi compacts qu'efficaces balle au pied. Typiquement le genre de lacunes qui coûteront cher quelques mois plus tard à l'Euro.Après le cauchemar de Bucarest, ce sont ces mêmes Finlandais qui ont permis à cette sélection convalescente de chasser ses fantômes de l'été.