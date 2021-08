Bleus : ramener le foot à l'horizon

Après deux mois de bilan post-gamelle à l'Euro, Didier Deschamps a effectué sa rentrée jeudi, au siège de la FFF, et a fait ses premiers choix. Olivier Giroud a ainsi été écarté de la liste des 23 convoqués alors qu'Aurélien Tchouaméni, Moussa Diaby, Jordan Veretout et Théo Hernandez vont vivre leur premier rassemblement. Retour au jeu.

Comme souvent, il y a d'abord eu une moue. Puis, ces mots : "" Didier Deschamps avait prévenu il y a quelques jours lors de sa première prise de parole publique post-gamelle danset l'a confirmé, jeudi, au siège de la Fédération Française de Football : l'heure n'est plus au coup d'oeil dans le rétro. Partant, le sélectionneur tricolore a fait sa rentrée avec la volonté de tourner pour de bon la page du premier vrai échec de son mandat et de ramener le plus vite possible son groupe sur une voie sereine qui doit l'amener jusqu'au Qatar en novembre 2022. Facile à dire, moins à faire, une élimination en huitièmes de finale de l'Euro face à la Suisse, au terme d'un scénario de match aussi dingue soit-il, ne pouvait être totalement rayée du jour au lendemain. Alors, Deschamps a dû répondre à quelques questions supplémentaires sur sa gestion de l'été et a ensuite dû justifier ses premiers choix post-Euro. À, avant d'évoquer "" par certains joueurs, il avait déjà prévenu : "" Jeudi, les mots ont été suivis d'actes et le nom d'Olivier Giroud, deuxième meilleur buteur de l'histoire du pays et qui semblait en route pour battre le record de Thierry Henry, n'a pas été prononcé. ", a décrypté Didier Deschamps." Autre chose ? Oui : le premier entraîneur du pays a également profité de cette première fenêtre internationale de la saison, qui verra les Bleus disputer Lire la suite de l'article sur SoFoot.com