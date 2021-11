Bleus : plus qu'une marche à franchir afin de rejoindre le Qatar

Un peu plus d'un mois après avoir ramené une autre coupe à la maison, l'équipe de France replonge samedi pour définitivement valider son billet pour la Coupe du monde au Qatar. Opposés au Kazakhstan sur le billard d'un Parc des Princes qu'ils n'ont plus visité depuis octobre 2013, les Bleus doivent surtout se prouver deux choses : qu'ils progressent dans leur mise à mal des blocs bas et que leur nouveau système a bien un avenir devant lui.

Un bloc, trois lignes serrées, des hommes bleus qui peinent à démêler les fils d'un casse-tête, une nuit un peu fade et un public qui fait la moue. Depuis l'été 2012, date de l'arrivée de Didier Deschamps au poste de premier entraîneur de France, ce scénario a fait le tour du monde et il est possible de ressortir plusieurs épisodes de notre boîte à souvenirs. Pêle-mêle : la Géorgie en 2013, l'Albanie en 2014, en 2015, et à l'Euro 2016, tournoi où il y a également eu des batailles avec la Roumanie et l'Irlande, mais aussi l'Australie au Mondial 2018, la Hongrie au dernier Euro, et plus récemment la Bosnie... Généralement, lorsqu'il lui est demandé de prendre le contrôle d'une rencontre face à un adversaire réputé plus faible, l'équipe de France piétine, peine à engendrer de l'intensité et du rythme, et paie certains manques. Grave, docteur ? Pas tellement, lorsqu'on sait que l'essentiel aux yeux de Didier Deschamps est le résultat, ce qu'il a répété une nouvelle fois cette semaine, et que les Bleus ont souvent réussi à s'en sortir grâce à la qualité individuelle de ses éléments. Plus embêtant, lorsque cela reste une limite après neuf ans de mandat et qu'un titre de champion du monde est passé par là, ce qui a un peu plus encore poussé les blocs adverses à se rétracter autour de leur surface. À un an du Mondial 2022 au Qatar, que l'équipe de France verra en cas de victoire samedi soir au Parc des Princes, le principal chantier de ce groupe est toujours le même, et le dîner du week-end avec le Kazakhstan doit être l'occasion d'un nouveau test utile en ce sens, ce que Deschamps a rappelé cette semaine :