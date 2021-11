Bleus : pas de Paul Pogba, pas de chocolat

Le forfait de Paul Pogba pour les rencontres à venir face au Kazakhstan et à la Finlande ne devrait pas empêcher l'équipe de France d'obtenir son ticket pour la Coupe du monde 2022, mais il enlève encore un peu de saveur à ce dernier rassemblement de l'année 2021 déjà peu enthousiasmant.

Les Bleus comme oxygène

C'est peu de dire que l'ultime rassemblement de l'équipe de France en 2021 ne devrait ni passionner les foules ni changer le cours de l'année à venir dans le monde des Bleus. Ce lundi, cette fenêtre internationale a pris une tournure un peu plus déprimante avec l'annonce du forfait de Paul Pogba, victime d'une lésion du quadriceps de la cuisse droite durant le premier entraînement organisé à Clairefontaine et probablement sur le flanc pour de nombreuses semaines. Une tuile comme une autre ? Sportivement, l'absence du milieu de terrain ne devrait pas empêcher les Bleus de valider leur ticket pour la Coupe du monde 2022 face au Kazakhstan samedi, ou en Finlande mardi prochain (deux points suffisent pour conforter la première place). C'est en revanche l'assurance de perdre l'un des joueurs les plus enthousiasmants sous la tunique bleue depuis le début de l'ère Deschamps.Paul Pogba n'est pas parfait, c'est vrai. Surtout en ce moment. Après un début de saison détonant avec sept passes décisives délivrées lors des quatre premières journées de Premier League, la Pioche connaît un énième passage à vide en club, à Manchester United. Ces dernières semaines, le milieu de 28 ans a sombré en même temps que l'équipe d'Ole Gunnar Solskjær, avec en point d'orgue cette expulsion quinze minutes après son entrée en jeu pendant la débâcle contre Liverpool, qui lui aura valu trois matchs de suspension et une vague de critiques outre-Manche. Une mauvaise passe, mais un rappel essentiel : la vie en sélection est parfois différente de la routine en club., assumait DD en conférence de presse la semaine dernière après une question sur la situation d'Antoine Griezmann.Un autre environnement qui convient parfaitement à Pogba, dont la