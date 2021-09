Bleus : mettre de l'essentiel dans le moteur

Deux mois après la claque de l'Euro, l'équipe de France vit une rentrée compliquée, marquée par deux nuls et deux prestations collectives désordonnées. La réception de la Finlande mardi soir, à Lyon, prend donc automatiquement la pire des allures : celle de la victoire impérative.

Retour

Quelques semaines avant le début du Mondial 2018, alors que la France du foot commence à discuter du rôle d'Antoine Griezmann, un homme sort au front, poings en avant. Hugo Lloris, capitaine du navire, assume son étiquette de chef de meute,, et sa fonction masquée : celle de passeur de messages. Extrait :Cette séquence est un exemple parmi d'autres. Depuis plus de dix ans, on connaît la musique : il suffit de regarder Lloris pour prendre la température de l'équipe de France.Samedi, à Kiev, où les Bleus ont signé un cinquième match consécutif sans victoire deux mois après une éviction de l'Euro dès les huitièmes de finale, c'est donc de nouveau vers le deuxième joueur le plus capé de l'histoire du pays que les regards se sont tournés. Et personne n'a été déçu :Interrogé sur M6, Paul Pogba y est également allé de son coup de gueule :Alors, que faire ? Gagner, mardi soir, à Lyon, où Benzema effectuera son retour, face à la Finlande, est désormais une obligation pour ramener du calme, et Didier Deschamps, bousculé par les résultats récents et l'échec de la mutation post-2018 de son gang, le sait mieux que personne. D'où ces mots sarkozystes du week-end :