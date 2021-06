Bleus : libres et égos

Si la sortie médiatique d'Olivier Giroud après la victoire des Bleus contre la Bulgarie, concernant les ballons qu'il ne recevrait pas, ressemble à une tempête dans un verre d'eau, les mots employés traduisent la frustration de l'attaquant de 34 ans. Mais révèlent aussi et surtout la capacité de Didier Deschamps et son staff à gérer les égos pour le bien du plus important dans la conquête d'un nouveau titre : le groupe.

Giroud et les mauvaises connexions

C'est à l'heure où le ronronnement agréable des tondeuses brisant le silence du Stade de France, plongé dans la nuit et vidé de ses 5000 spectateurs privilégiés, qu'Olivier Giroud a décidé de sortir du cadre. Ce mardi soir, l'attaquant des Bleus a quitté la pelouse en inscrivant deux buts de numéro 9 contre la Bulgarie, mais aussi avec quelques frustrations., a-t-il immédiatement rétorqué au journaliste de la chaîne L'Equipe utilisant le qualificatifpour parler de la prestation de Giroud avant son doublé.Pas de quoi paniquer ni polémiquer, c'est vrai, mais les mots employés par le champion du monde ne sont pas non plus anodins.Il n'est pas ici question de chercher la petite bête à quelques jours du début de l'Euro, mais plutôt de comprendre la sortie du deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus dans un contexte où chaque intervention médiatique est contrôlée et calculée pour ne pas faire de vagues. Giroud visait-il implicitement son partenaire Kylian Mbappé ? Possible, et il n'est de toute façon pas un secret que la connexion sur le terrain entre les deux joueurs n'est pas parfaite (deux passes décisives de Mbappé à Giroud en quatre ans, aucune dans l'autre sens depuis le France-Argentine de 2018). Face à la Bulgarie, le numéro 10 des Bleus s'est d'ailleurs montré moins altruiste en seconde période qu'en première, où sa relation avec Karim Benzema, auquel il avait clairement envie d'offrir un but, était plus évidente. Des constats puis des chiffres pour illustrer ces Lire la suite de l'article sur SoFoot.com