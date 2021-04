So Foot • 01/04/2021 à 12:30

Bleus : le bout du tunnel

En s'imposant en Bosnie (0-1), l'équipe de France a bouclé une semaine aussi chiante que satisfaisante en matière de résultats. Après quasiment trois ans à disputer des matchs sans grand intérêt, les Bleus voient le bout du tunnel et peuvent apercevoir, si tout va bien, l'Euro qui se profile. L'heure de vérité, la seule qui compte, arrive à grands pas. Enfin.

"On perd, mais nous savons contre qui. On s'incline face à la meilleure équipe du monde."Elvir Rahimi?, sélectionneur de la Bosnie

Les Bleus, superstars

La semaine n'aura finalement pas été si mauvaise pour l'équipe de France. Les retrouvailles avec les champions du monde avaient commencé par un match nul inquiétant à la maison contre l'Ukraine (1-1), la réunion de famille s'est finalement terminée par un succès à la française en Bosnie (0-1). Entre les deux, il y a eu un autre déplacement victorieux, à l'autre bout du monde, au Kazakhstan (0-2), avec une rencontre qui a ressemblé aux autres. 270 minutes et des brouettes pour beaucoup d'ennui, peu de spectacle, mais avec au bout le sentiment que les Bleus ont fait le job. Didier Deschamps a répété ce qui le caractérise depuis toujours, ce mercredi soir à Sarajevo :Quatre mots pour un credo., a insisté DD en conférence de presse après la partie.Cette fois, la France voit le bout d'un tunnel qui dure depuis presque trois ans. Un tunnel de matchs sans trop d'intérêt -- n'en donnons pas trop à la Ligue des nations --, et sans grands frissons. Ces Bleus-là sont faits pour les grandes compétitions, les grands moments, et il est impossible de tirer des conclusions ou de sonner l'alarme inutilement. L'heure de vérité, la seule qui compte, arrive à grands pas. L'Euro, c'est dans moins de trois mois.