Bleus : le boulevard de Kingsley Coman

Auteur d'une prestation enthousiasmante contre l'Ukraine mercredi (1-1), Kingsley Coman est en train de redevenir quelqu'un qui compte en équipe de France, au cœur d'une saison pleine sous la liquette du Bayern. Avec en ligne de mire l'Euro bien sûr, mais aussi à long terme un Mondial qu'il n'a encore jamais goûté.

"Depuis ce but, je suis plus respecté"

Depuis le dimanche 23 août dernier, Kingsley Coman tient son moment de gloire et la plus belle ligne de son CV. Avec ce coup de casque gagnant en finale de Ligue des champions, le Français compte désormais à son palmarès à peu près toutes les compétitions qu'il a disputées en club - de l'Allemagne à la France en passant par l'Italie - et ce, alors qu'il entre à peine dans le deuxième tiers de sa carrière de footeux. Pourtant, celui qui réussit l'exploit de compter neuf titres de champion sur les huit dernières saisons doit certainement avoir du mal à se contenter de son sort, et pour cause : en sélection, on attend encore que l'attaquant nous éclabousse pour de bon de son talent qui saute aux yeux.Face aux homme de Sheva, mercredi, le King a peut-être été le meilleur joueur sur la pelouse, faisant mordre la poussière à Vitaliy Mykolenko, entretenant sa relation avec son acolyte Benjamin Pavard et rappelant à la France du foot le nombre de chevaux qu'il avait sous le capot. Mais avec son manque de lucidité habituel et une doublette Giroud-Mbappé hors du coup, il n'a pas pu enregistrer de deuxième passe décisive en Bleu. Car oui : à 24 balais et 26 capes au compteur, le Munichois n'a offert qu'une seuleen équipe de France A, lui qui les empile en club (douze cette saison toutes compétitions confondues, son meilleur total, et 48 depuis son arrivée en Bavière en 2015) et se retrouve un paquet de fois par match, avec l'EDF, en position dans son couloir pour servir un caviar. Sous le maillot frappé du coq, le Guadeloupéen d'origine préfère visiblement faire trembler les filets lui-même, chose qu'il a réussie à cinq reprises dont la dernière contre la Lire la suite de l'article sur SoFoot.com