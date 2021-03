Bleus : la recherche de l'assaut

Au terme d'une pâle semaine pour le football français, marquée par le nul des Bleus face à l'Ukraine (1-1) et par la défaite des Bleuets contre le Danemark (0-1), l'équipe de France est attendue au Kazakhstan pour disputer un match que ses joueurs n'aiment pas jouer. Drôle de dimanche en perspective.



KazakhstanFrance 28/03/2021 - 15:00 Coupe du Monde 2022 - Éliminatoires Diffusion sur

Depuis mercredi soir, il n'y en a de nouveau que pour lui. Lui, c'est le bloc bas, ce château-fort tactique utilisé pour fermer les espaces à double tour et que l'on monte pour "" un adversaire avant de chercher à potentiellement le vaincre. Difficile de faire casse-tête plus primaire : lorsqu'il est bien ficelé, le bloc bas force l'équipe prisonnière à faire et défaire des nœuds par le mouvement tout en mettant de la vitesse dans les transmissions, au risque de se battre dans le vent. Là a été tout le problème de l'équipe de France au cours de son premier match de la semaine, ce que Didier Deschamps a concédé après une étrange bataille contre l'Ukraine (1-1) : "(un 5-3-2 avec des lignes très compactes et construit pour éteindre Mbappé,).