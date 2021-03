Bleus : la déception tranquille

Après le match nul décevant face à l'Ukraine (1-1), il n'était pas question pour Didier Deschamps et sa bande de verser dans le catastrophisme. Ce mercredi soir, les Bleus ont connu un accroc qui ne devrait pas avoir d'incidence sur la suite des évènements, mais qui doit servir aux champions du monde quand ils se retrouveront opposés à des blocs bas. À commencer probablement par dimanche, au Kazakhstan.

L'enfer du bloc bas

Cette fois, les Bleus n'auront pas attendu septembre pour lancer leur année. Après une cuvée 2020 expédiée en moins de trois mois à cause de la pandémie, c'était un retour à la normale, ou presque, pour l'équipe de France, qui a débuté sa campagne de qualification pour le Mondial 2022 en partageant un point avec l'Ukraine (1-1), dans une enceinte dyonisienne tristement silencieuse. Le traditionnel rassemblement du mois de mars, intercalé entre les grandes échéances du printemps pour les clubs, a donc accouché d'un premier couac., a balayé Didier Deschamps, impassible et perché sur son estrade dans la salle de presse du Stade de France.Du Deschamps dans le texte, c'est-à-dire un savant mélange entre des poncifs attendus et des messages à faire passer. Dont celui que si le résultat nul des Bleus est décevant, il n'est pas inquiétant pour autant.Sur le papier, le patron des Tricolores nous promettait pourtant une belle soirée : la grosse équipe alignée, le retour du 4-2-3-1, une ligne offensive plutôt sexy, et une Ukraine moins bancale qu'à l'automne dernier. Oui, mais le papier reste du papier. L'histoire a été tout autre sur le terrain, où les Bleus auront d'abord affiché un visage conquérant - malgré des maladresses - en première période, avant de tirer la tronche après l'entracte. La faute en partie au plan