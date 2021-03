Bleus : et au-delà du job ?

Après un nul embarrassant face à l'Ukraine (1-1) et une victoire à l'expérience au Kazakhstan (0-2), les Bleus sont mercredi soir à Sarajevo pour boucler une parenthèse internationale qui n'aura pas rassuré grand monde.

BosnieFrance 31/03/2021 - 20:45 Coupe du monde 2022 - Éliminatoires Diffusion sur

Ça, et pas grand-chose d'autre. Deux buts, un seul tir cadré concédé, trois points. Juste de quoi s'éviter une gueule de bois, mais pas de quoi faire décoller le palpitant. Au fond, l'important n'était pas là, on l'a définitivement compris après coup, lorsque Didier Deschamps, invité à évoquer le niveau de jeu affiché depuis quelque temps par sa brigade de champions du monde, s'est élancé ainsi :Quatre jours après un nul inquiétant face à l'Ukraine (1-1), les Bleus ont donc ramené dimanche une victoire inégale du Kazakhstan (0-2) et sont attendus, mercredi soir, à Sarajevo, pour encore. Qu'attendre de plus au bout d'un stage où l'équipe de France a joué tous les trois jours, passé la moitié de son temps dans les airs et où son sélectionneur n'aura même pas eu le loisir de diriger la moindre séance collective ? Pas grand-chose dans un monde normal, sauf que celui dans lequel on vit ne Lire la suite de l'article sur SoFoot.com