Bleus : demain, c'est trop loin

Cette fenêtre internationale de juin - l'avant-dernière et la plus longue avant le départ au Qatar - est un bon moyen de commencer à préparer la Coupe du monde, mais elle ne dit rien du visage qu'auront les Bleus en novembre prochain.

Les Bleus dans la salle d'attente

Son coup d'envoi ne sera donné que dans un peu plus de cinq mois, mais la Coupe du monde obsède déjà tous les esprits. Celui des sélectionneurs, des joueurs, des supporters, et la Ligue des nations n'a pas le prestige pour prétendre être autre chose qu'une grande préparation à la plus belle des compétitions. Didier Deschamps n'a d'ailleurs pas dit autre chose après le point ramené de Croatie par les Bleus , ce lundi soir :Le temps est compté et les rassemblements sont peu nombreux, celui-ci étant l'avant-dernier et le plus long avant de s'envoler pour le Qatar. Il y aura des choses à retenir pour les champions du monde au bout de cette fenêtre internationale plus éreintante qu'enrichissante : Christopher Nkunku et Aurélien Tchouaméni ont marqué des points ; le 3-4-3 n'est pas la seule option pour DD ; certains remplaçants n'ont pas le niveau pour devenir des titulaires ; et le chantier en défense reste important. Entre autres. Ce ne sont pas des conclusions, ce sont des tendances. Le surplus d'analyse et les projections bancales risquent en vérité de se perdre dans le temps et de rappeler qu'un parcours en Coupe du monde est toujours une histoire à part.Depuis toujours, chaque édition d'un grand tournoi vient rappeler que la vérité d'hier est rarement celle d'un Euro ou d'un Mondial (le refrain est le même pour la CAN, la Copa América et toutes les autres compétitions continentales). Après les prestations moyennes d'une équipe de France lessivée contre le Danemark vendredi soir et d'une autre totalement expérimentale en Croatie lundi, on a lu que les Bleus ne savaient plus comment faire pour tenir un score ; que les cadres de 2018 étaient bons à faire banquette en 2022 ; que la défense française n'avait plus rien de solide ; que le trio Kylian Mbappé-Antoine Griezmann-Karim Benzema était incapable de jouer ensemble ; et qu'il était urgent de trouver des solutions à près de cinq mois de la première rencontre des champions du monde au Qatar. Une culture de la panique sans queue ni tête entretenue par tous Lire la suite de l'article sur SoFoot.com