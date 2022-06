Bleus : ces problèmes d'Autriche

Bousculée pendant 45 minutes par une Autriche qui a d'abord su bavarder à plusieurs reprises derrière sa première ligne de pression, l'équipe de France a réussi à retourner le rapport de force en seconde période et a fini par marcher sur Vienne sans toutefois réussir à ne gratter plus qu'un point. Au bout de ce dernier voyage de la semaine, que retenir ? Réponse en quatre questions.

Tactiquement, que retenir de ce Autriche-France ?

"Après la pause, ça a été une attaque-défense. On a eu une maîtrise totale, on a fait de très bonnes choses, on a eu des occasions et on a manqué d'efficacité, ce qui est dommage par rapport à ce qu'on a su faire. " Didier Deschamps

Il était peu après 23h00, vendredi soir, à Vienne, lorsque Didier Deschamps s'est pointé dans une pièce aussi froide qu'une cantine d'hôpital pour faire un premier bilan avant la fin de livraison de début de semaine prochaine de ce drôle de tableau de juin : trois matchs sans victoire, deux petits points grattés, une dernière place de groupe en Ligue des nations. Pas mécontent du scénario du soir , le sélectionneur s'est malgré tout gratté un instant la tête et a concédé :Puis :Vraiment ? Possible, mais il ne faut d'abord pas oublier la première période compliquée traversée par l'équipe de France qui, de nouveau déployée en 4-4-2, a été percée à plusieurs reprises derrière sa première ligne de pression par l'animation pensée par Ralf Rangnick.On a ainsi vu fréquemment l'Autriche profiter des espaces dans le dos du duo Benzema-Griezmann et sortir facilement facilement le ballon en utilisant les poumons de Xaver Schlager, puis la science de Konrad Laimer. Sans ballon, les, très intenses et compacts durant 45 minutes, ont aussi longtemps posé des problèmes aux Bleus en créant des trappes à l'intérieur du jeu, ce que la perte de balle d'Antoine Griezmann sur l'ouverture du score de Weimann a parfaitement symbolisé, et en cognant