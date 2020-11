Bleues : un clash, et ça repart

En démolissant Corinne Diacre dans une interview le 15 novembre, Amandine Henry a mis le feu aux poudres en équipe de France. La capitaine des Bleues s'inscrivait ainsi dans une série de sorties médiatiques des joueuses contre leur sélectionneuse, et ce, alors qu'un match capital approchait, celui contre l'Autriche ce vendredi. Le timing a pu étonner, voire choquer. Il est en réalité parfait.



À Guingamp ce vendredi, l'équipe de France dispute son match le plus important depuis l'élimination en quarts de finale de la Coupe du monde 2019 contre les États-Unis. Et pour cause, les Bleues reçoivent l'Autriche, avec qui elles partagent la première place du groupe G dans la course à l'Euro, à deux matchs de la fin des qualifications. L'Autriche contre qui les Françaises ont buté fin octobre, avec un 0-0 inhabituel pour l'armada tricolore. En cas de défaite, il resterait évidemment les barrages, mais cela ferait tache pour la troisième nation mondiale au classement FIFA. Sportivement, l'enjeu est donc capital. Mais à cela, les Françaises ont eu la bonne idée d'ajouter une crise interne. Car oui, c'est une bonne idée.Depuis l'élimination de son Mondial 2019, l'équipe de France évolue sans pression : qualifications à l'Euro par-ci, matchs amicaux par-là, mais rien de bien sérieux. Rien de mieux qu'une bonne polémique pour se remobiliser avant un match couperet. Ce climat excessivement calme s'est révélé nocif. Plutôt que d'effacer les frustrations nées de cette élimination, il les a enfouies sous les tapis de Clairefontaine. Les accrocs entre Diacre et Eugénie Le Sommer d'abord, puis avec Sarah Bouhaddi ont dessiné peu à peu la fracture grandissante entre la sélectionneuse et ses joueuses. Mais il a fallu attendre le coup de grâce d'Amandine Henry mi-novembre pour entrer dans le vif du sujet. D'ordinaire prudente et discrète, la capitaine des Bleues a déclenché une tempête médiatique qui a soufflé sur tout le foot féminin français, y compris des présidents de clubs (Aulas, Nicollin). Même la ministre des Sports s'en est mêlée, ce qui rappelle de sombres heures tricolores.Justement, parlons du triste précédent